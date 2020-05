Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lübz (ots)

Am 17.05.2020 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der K 117, bei Granzin, ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Ein Motorradfahrer befuhr an 2. Position in einer Fünfergruppe die K 117 aus Fahrtrichtung Bahlenrade kommend in Richtung Granzin. Im Ausgang einer Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte dieser die Schutzplanke, kam anschließend auf der Fahrbahn zu Fall und rutschte mit dem Zweirad gegen einen Straßenbaum.

Durch den Verkehrsunfall wurde dieser schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde durch den Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Rostock geflogen.

Am Krad von 01 entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- EUR, an der Schutzplanke ca. 100,- EUR.

