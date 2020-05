Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Linstow (ots)

Am 16.05.2020 gegen 22:56 Uhr stellten Beamte des AVPR Dummerstorf/Außenstelle Linstow auf der Landesstraße 39 vor dem Abzweig Alt Kätwin einen 39-jährigen deutschen Fahrzeugführer auf einem Kraftrad fest. Während der Kontrolle wurde durch die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der Fahrzeugführer gab vor Ort an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und das am Kraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen gehört nicht an dieses Fahrzeug. Das Kennzeichen wurde vor Ort sichergestellt und der Fahrzeugführer zur Blutprobenentnahme in das KMG Klinikum Güstrow verbracht. Hier erfolgte ein Drogenvortest, der positiv auf THC und Amphetamine reagierte. Am 17.05.2020 gegen 02:50 Uhr stellten die Beamten auf der B 108 im Bereich Laage ein Krad fest, dessen Fahrzeugführer sich einer Kontrolle entziehen wollte. Nach einer kurzen Nacheile konnte das Krad gestoppt werden. Auch bei diesem 42-jährigen deutschen Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Fahrzeugführer gab an, Drogen konsumiert zu haben. Das geführte Krad hatte kein amtliches Kennzeichen. Der Fahrzeugführer besitzt keine Fahrerlaubnis. Auch hier erfolgte die Blutprobenentnahme im KMG Klinikum Güstrow. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Bernd Hahn Polizeihauptmeister AVPR Dummerstorf Außenstelle Linstow

