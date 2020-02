Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Verletzte bei tätlicher Auseinandersetzung

Parchim (ots)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Parchim sind am Freitagnachmittag drei aus Syrien stammende Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren leicht verletzt worden. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz am Westring, an der insgesamt sieben Personen beteiligt gewesen sein sollen, kam es anschließend zu Tätlichkeiten zwischen einzelnen Beteiligten, bei denen auch eine Eisenstange benutzt worden sein soll. Die Verletzten mussten sich anschließend in medizinische Behandlung begeben. Warum die aus Syrien stammenden Beteiligten in einen Streit gerieten, ist derzeit noch unklar. Einzelheiten hierzu und zur konkreten Tatbeteiligung sollen jetzt in einem Ermittlungsverfahren geklärt werden, das wegen gefährlicher Körperverletzung geführt wird.

