Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Lübtheen (ots)

In der Region Lübtheen sind der Polizei am Freitagmorgen zwei Einbrüche in Kindertagesstätten gemeldet worden. Nach einem ersten Überblick wurde aus den betroffenen Einrichtungen in Jessenitz und Pritzier nichts entwendet. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher durch zuvor gewaltsam geöffnete Fenster in die Gebäude. Dort durchsuchten sie jeweils mehrere Räume. Die Kriminalpolizei hat an den Tatorten Spuren sichern können, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Derzeit wird ein Zusammenhang beider Taten, bei denen jeweils Sachschäden entstanden, vermutet. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 66310) bittet um Hinweise.

