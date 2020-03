Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Leblose Person im Kurpark-Teich aufgefunden, Wiesbaden, Kurpark, An der Dietenmühle, 12.03.2020, 07:00 Uhr

(He) Heute Morgen wurde der Polizei durch einen Zeugen über Notruf mitgeteilt, dass in einem Weiher (Bereich "An der Dietenmühle") im Kurpark eine leblose Person liegen würde. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes wurden alarmiert, konnten aber leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Schnell wurde festgestellt, dass es sich um einen 80-jährigen Bewohner eines in der Nähe befindlichen Seniorenstifts handelte. Aus diesem wurde er circa zwei Stunden zuvor als vermisst gemeldet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei war vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Bisher gibt es keinerlei Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund.

2. Versuchter Einbruch in PKW - Tatverdächtige kontrolliert, Mainz-Kastel, Bereich Theodor-Heuss-Brücke, Uferweg, 11.03.2020, 20:30 Uhr

(He)Nachdem ein Zeuge gestern Abend nach einer verdächtigen Wahrnehmung die Polizei informiert hatte, konnten Einsatzkräfte im Nachgang zwei Jugendliche, bzw. Kinder kontrollieren, welche den ersten Ermittlungen zufolge zuvor versucht hatten in einen geparkten PKW einzubrechen. Der Mitteiler bemerkte gegen 20:30 Uhr, wie sich ein Junge und ein Mädchen an einem unter der Theodor-Heuss-Brücke abgestellten blauen Toyota zu schaffen machten und an diesem eine Scheibe einschlugen. Als sich das junge Pärchen ertappt fühlte, entfernte es sich, gemeinsam mit einer weiteren Person, vom Tatort in Richtung Kostheim. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden die zwei Tatverdächtigen, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung des Zeugen übereinstimmte, angetroffen und kontrolliert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden das 15-jährige Mädchen und der 14-jährige Junge ihren Erziehungsberechtigten übergeben. An dem PKW entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

3. Hoher Sachschaden durch Rauchfackel - dringend Zeugen gesucht! Wiesbaden, Karlstraße, 08.03.2020, circa 14:20 Uhr

Am Sonntag, dem 08.03.2020, wurde in Wiesbaden aus Anlass des Internationalen Frauentages eine Demonstration in Form eines Aufzuges mit etwa 250 Teilnehmer durchgeführt. Im zeitlichen Zusammenhang verursachten unbekannte Täter durch das Abbrennen einer Rauchfackel einen Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Ob es sich bei dem Täter, bzw. der Täterin um eine / einen TeilnehmerIn des Aufzuges handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Aufzug führte vom Hauptbahnhof durch Teile der Innenstadt bis zum Schlossplatz. Etwa gegen 14:20 Uhr kam es außerhalb des Zugverlaufes in der Karlstraße zum Abbrennen einer Rauchfackel. Die massive purpurfarbene Rauchsäule verursachte neben einem geringen Fassadenschaden einen erheblichen Sachschaden im Innern eines Gebäudes. Die Wiesbadener Kriminalpolizei fragt: Wer hat diesbezüglich Beobachtungen zum Abbrennen einer Fackel (20 cm lang, Durchmesser 5 cm), die im Bereich der Karlstraße/Ecke Rheinstraße, Höhe Hausnummer 74 abgelegt wurde, gemacht? Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Auf die Straße gelegt und Beamte beleidigt, Wiesbaden, Bismarckring, 11.03.2020, 11:00 Uhr

(He)Ein 37-Jähriger aus Kostheim legte sich gestern gegen 11:00 Uhr im volltrunkenen Zustand auf den Bismarckring und hob darüber hinaus noch einen Gullideckel aus einem entsprechenden Schacht. Damit gefährdete er nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer welche den Hindernissen entsprechend ausweichen mussten. Als hinzugerufene Einsatzkräfte den Mann von der Straße und anschließend zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam brachten, überzog er sie mit wüsten Beleidigungen und Drohungen. Bevor er dann zur Ausnüchterung die Nacht im Gewahrsam verbrachte, wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Gegen den renitenten 37-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

5. Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck, Wiesbaden-Dotzheim, Pirolweg, 11.03.2020, 15:20 Uhr

(He)Gestern Nachmittag waren im Pirolweg in Wiesbaden-Dotzheim Trickdiebe unterwegs, welche sich als Handwerker ausgaben und aus der Wohnung einer 87-Jährigen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten. Ihr Vorgehen glich jenem vorangegangener Fälle: Ein Unbekannter klingelte gegen 15:20 Uhr an der Tür der 87-Jährigen und erzählte die Geschichte vom Wasserschaden in der Wohnung der Seniorin. Diesem müsse natürlich auf den Grund gegangen werden. In der Küche wurde die Mieterin dann abgelenkt, damit ein zweiter Täter in Ruhe die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Als dieser dann seine Beute gesichert hatte, stellte auch ganz plötzlich der erste Täter seine Suche nach dem Wasserschaden ein und verabschiedete sich mit dem Hinweis, noch Ersatzteile für die Reparatur in einem Baumarkt besorgen zu müssen. Zeugen sahen mutmaßlich beide Täter in geringem zeitlichem Abstand aus dem Mehrfamilienhaus flüchten. Täter 1: 40-50 Jahre, circa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, dunkles Shirt, dunkle Weste, dunkle Arbeitshose, "südosteuropäischer Phänotyp". Täter 2: 40-50 Jahre, 1,65- 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3026, Niedernhausen, Oberseelbach, Landesstraße 3026, 12.03.2020, 08.45 Uhr,

(pl)Heute Morgen kam es auf der L 3026 bei Oberseelbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer getötet und ein Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge, war der Lkw-Fahrer gegen 08.45 Uhr von Idstein kommend auf der Landesstraße in Richtung Niedernhausen unterwegs, als er kurz nach der ersten Einmündung nach Oberseelbach mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer musste aus dem Lkw befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zur genauen Erforschung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen von der Unfallstelle und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Zeugen, welche zum Unfallgeschehen Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2. Gartenhütten aufgebrochen und Fensterscheibe von Schulkiosk eingeworfen, Rüdesheim, Aulhausen, Röderweg, Vincenzstraße, 11.03.2020, (pl)Am Mittwoch wurden in Aulhausen zwei Gartenhütten im Bereich des Röderwegs aufgebrochen und die Scheibe des Schulkiosks in der Vincenzstraße eingeschlagen. Vier Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren stehen im Verdacht, in die Gartenhütten eingedrungen zu sein und hieraus unter anderem ein Mischpult sowie diverse Gartenwerkzeuge entwendet zu haben. Darüber hinaus sind die Jungen auch verdächtig, am frühen Abend die Scheibe des Kiosks eingeworfen zu haben. Beamte der Idsteiner Polizei kamen dem Quartett aufgrund eines Zeugenhinweises auf die Spur und im weiteren Verlauf konnten Teile des Diebesguts aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Achtung falsche Polizisten am Telefon, Geisenheim, Taunusstein, Lorch, 10.03.2020 bis 11.03.2020, (pl)Am Dienstag und Mittwoch haben in Geisenheim, Taunusstein und Lorch erneut falsche Polizisten den Versuch unternommen, Beute zu machen. Die Täter meldeten sich telefonisch bei mindestens drei Personen und versuchten unter anderem, ihnen mit Schilderungen über üble Straftäter, die es auf deren Bargeld und Wertsachen abgesehen hätten, Angst zu machen. In den festgestellten Fällen wurden die Angerufenen jedoch rechtzeitig misstrauisch und beendeten die Gespräche. Richtig so! Denn einfach aufzulegen ist die beste Maßnahme, um solche Betrüger loszuwerden. Lassen Sie sich daher niemals auf Gespräche ein, vor allem dann nicht, wenn der Anrufer nach Bargeld oder anderen Wertsachen fragt. Sollten Sie unsicher sein, weihen Sie eine Person ihres Vertrauens ein oder rufen sie die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

4. Torpfosten bei Unfallflucht beschädigt, Bad Schwalbach, Hettenhain, Mittelstraße, 06.03.2020, 08.00 Uhr bis 10.20 Uhr,

(pl)Am Freitagvormittag wurde in der Mittelstraße in Hettenhain zwischen 08.00 Uhr und 10.20 Uhr der Torpfosten einer Hofeinfahrt bei einer Unfallflucht beschädigt. An dem umgefahrenen Torpfosten wurden rote Farbanhaftungen festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

