Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Oberrimsingen - Sachbeschädigungen an PKW

Freiburg (ots)

In den Abend- bzw. Nachtstunden vom 03.10. auf den 04.10.2019 kam es in Oberrimsingen zu Beschädigungen an zwei, auf einem Firmengelände abgestellten PKW. Hierbei wurden bei den Fahrzeugen die Heck - bzw. Seitenscheiben eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach, Telefon: 07667/91170

