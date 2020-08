Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Heranwachsender verunreinigt Straßenbahn, Bußgeldverfahren wegen Nichttragens eines Mund-Nasen-Schutzes gegen drei junge Männer eingeleitet

Karlsruhe (ots)

Drei junge Männer fielen am Dienstagabend in einer Straßenbahn in Karlsruhe auf, weil sie alkoholisiert waren und den Bahnfahrer anpöbelten. Ein 20-Jähriger urinierte sogar auf den Boden der Straßenbahn. Zudem hielt sich keiner der drei an die Vorschrift zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

Die Polizei erteilte den jungen Männern einen Platzverweis. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen der nicht getragenen Schutzmasken. Daneben werden dem 20-Jährigen die fälligen Reinigungskosten für den Straßenbahnboden in Rechnung gestellt.

