POL-KA: (KA) Karlsruhe - S-Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein alkoholisierter S-Pedelec-Fahrer in Karlsruhe bei einem Zusammenstoß mit einem einparkenden Auto.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Renaults gegen 14:45 Uhr die Essenweinstraße in westlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 40 stoppte die 61-Jährige das Auto, um anschließend rückwärts in eine seitliche Parklücke einzuparken. Der ihr nachfolgende, 64-jährige Fahrer eines S-Pedelecs fuhr an dem einparkenden Renault vorbei, woraufhin es zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Kollision stürzt der 64-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der zuvor durchgeführten Unfallaufnahme durch die ebenfalls hinzugerufene Polizei bemerkten die Beamten Ausfallerscheinungen beim 64-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm schließlich einen Wert von knapp unter zwei Promille. Daher ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige keinen zum Führen eines S-Pedelecs erforderlichen Führerschein für Kleinkrafträder besitzt.

