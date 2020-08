Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Zwei verletzte Fahrradfahrer nach Sturz - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nicht unerhebliche Verletzungen zogen sich zwei Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 3581 zu. Die beiden 43-Jährigen fuhren nebeneinander auf dem Radweg vom Silberstreifen kommend in Richtung Ettlingen. Ein entgegenkommender Fahrradfahrer sei auf die beiden zugefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der links fahrende Radler nach rechts aus. Hierbei berührten sich die beiden Fahrräder der 43-Jährigen und beide stürzten. Der entgegenkommende Fahrradfahrer hätte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Zeugen des Unfalls, insbesondere die beiden Passanten, die sich nach dem Sturz um die Verletzten gekümmert haben, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell