POL-HB: Nr.: 0150--Neue Leiter der Kriminalpolizei und Direktion Einsatz - Einladung zum Pressegespräch

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Polizeipräsidium, In der Vahr 76 Zeit: 02.03.2020, 13 Uhr

Polizeipräsident Lutz Müller lädt interessierte Medienvertreter am heutigen Montag um 13 Uhr zu einem Pressegespräch im Polizeipräsidium ein. Am 1. März gab es einen Führungswechsel bei der Polizei Bremen. Neuer Leiter der Kriminalpolizei / Landeskriminalamt ist Leitender Kriminaldirektor Jürgen Osmers. Die Direktion Einsatz wird ab sofort von Dr. Daniel Heinke, Leitender Polizeidirektor, geführt.

Jürgen Osmers war zuvor bereits Ständiger Vertreter des bisherigen Amtsinhabers Dr. Daniel Heinke. Davor leitete der 59-Jährige die Abteilungen Organisierte Kriminalität und Staatsschutz in der Bremer Kriminalpolizei. Gleichzeitig vertrat er das Land Bremen langjährig in verschiedenen Gremien der bundesweiten kriminalpolizeilichen Zusammenarbeit und war im Nebenamt auch als Dozent an der Hochschule für öffentliche Verwaltung tätig. Zuvor arbeitete Jürgen Osmers in verschiedenen Bereichen der Kriminalpolizei und der uniformierten Polizei in Bremen.

Dr. Daniel Heinke ist neuer Leiter der Direktion Einsatz der Polizei Bremen. Dr. Heinke studierte Rechtswissenschaften und Kriminologie an den Universitäten Bielefeld und Münster, absolvierte eine Ausbildung zum Offizier der Feldjägertruppe (Militärpolizei) bei der Bundeswehr und trat nach dem juristischen Vorbereitungsdienst 2003 in den Dienst des Landes Bremen ein. Hier arbeitete der 45-Jährige zunächst als Staatsanwalt in Bremerhaven und Bremen (zuletzt als Sonderdezernent für Kapitalverbrechen), wechselte 2008 zum Senator für Inneres, wo er verschiedene Aufgaben wahrnahm (u.a. Koordinator für Terrorismusabwehr), und übernahm 2016 die Leitung der Direktion Kriminalpolizei/LKA der Polizei Bremen, die Heinke bis jetzt führte.

Ihre Anmeldungen senden Sie bitte an pressestelle@polizei.bremen.de oder teilen Sie uns am Telefon unter 0421 362 12114 mit.

