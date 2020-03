Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vermisster Senior bei Reichenbach (Oberlausitz) angetroffen

Reichenbach (Oberlausitz) (ots)

Gestern Nachmittag, 04. März 2020, hatte eine aufmerksame Bürgerin der Polizei mitgeteilt, dass in Reichenbach (Oberlausitz) ein älterer Mann in der Nähe des dortigen Bahnhofes die Gleise überschritten habe und im Gleisbett entlang der Schienen in Richtung Bautzen laufe.

Die daraufhin verständigte Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf veranlasste bei dem auf der Bahnstrecke Görlitz - Dresden eingesetzten Eisenbahnverkehrsunternehmen einen so genannten "Langsamfahrbefehl". Zeitgleich eilten Einsatzkräfte der Inspektion und des Polizeireviers Görlitz nach Reichenbach.

Als die Streifen am Einsatzort ankamen, hatte der Senior den Gleisbereich glücklicherweise schon verlassen. Es stellte sich heraus, dass Angehörige bereits nach dem 88-Jährigen suchten. Der Vermisste teilte mit, dass er sich zu Fuß auf den Weg nach Pulsnitz gemacht hatte. Angesichts einer leichten Verletzung, die sich der Mann offenbar durch einen Sturz zugezogen hatte und in Anbetracht seiner augenscheinlichen Verwirrung wurde er später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei bedankt sich ausdrücklich bei der Zeugin für den gegebenen Hinweis!

