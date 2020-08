Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Diebstahl eines Wohnwagens

Karlsruhe (ots)

In der Straße Am Stadion in Pfinztal-Berghausen ist ein Wohnwagen gestohlen worden. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass er seinen Wohnwagen des Herstellers Bürstner, Typ SDAH, am Montag gegen 17.00 Uhr dort abgestellt und gegen Wegnahme gesichert hat. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr war er dann verschwunden. Der Wohnwagen hat das Kennzeichen KA-P 3095. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter Telefon 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

