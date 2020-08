POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischer Handlung am Epplesee

Polizeipräsidium Karlsruhe

Nach einer exhibitionistischen Handlung am Dienstagvormittag am Ufer des Epplesees sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Ein Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat am Sonntagabend auf dem Parkplatz der Neuen Messe ist nicht auszuschließen.

Eine 72-jährige Frau schwamm gegen 10 Uhr im See, als sie einen Mann am Westufer sah, der offenbar onanierte. In der Nähe des Tatverdächtigen befanden sich mehrere weibliche Personen, die die Handlung eventuell nicht bemerkten.

Der Mann war zirka 40 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur und trug eine schwarze Bermudahose. Da die Anzeige bei der Polizei erst verspätet erfolgte, konnte der Täter nicht mehr am See festgestellt werden.

Aufgrund der Ähnlichkeiten bei der Täterbeschreibung könnte der gleiche Mann bereits am Sonntag gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz der Neuen Messe aufgetreten sein. Dort zeigte er sich zwei jungen Frauen während er sich selbst befriedigte.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

