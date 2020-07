Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rettungskräfte suchen nach einem Schwimmer im Rhein

Bonn (ots)

Bonn, Rheinstrom; 13.07.2020 09:28 Uhr

Am Vormittag wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet, dass in Höhe der Beueler Rheinaue ein Schwimmer bis in die Flussmitte geschwommen sei und dann im Rhein versunken sei. Aufgrund der Meldung wurde umgehend ein standardisiertes Suchverfahren auf dem Land-, Luft und Wasserweg eingeleitet. Das Feuerlöschboot sowie ein Mehrzweckboot der Berufsfeuerwehr, unterstützt durch Kräfte der DLRG Bonn und der Feuerwehr Königswinter, übernahm die wasserseitige Suche. An beiden Rheinufern sowie auf der Südbrücke und der Kennedybrücke übernahmen Einsatzkräfte die landseitige Suche. Der Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen suchte den Bereich aus der Luft ab. Da Zeugen vor Ort verlässlich berichteten, dass ein Schwimmer ins Wasser gegangen und dann in Richtung Bonn abgetrieben sei wurde die Suche auf den Bereich oberhalb der Kennedybrücke ausgeweitet und die Feuerwehr Bornheim ebenfalls alarmiert. Nach einer Dreiviertelstunde wurde die Suche abgebrochen, da Passanten im Bereich des Beueler Ufers eine Person gesehen haben, die aus dem Wasser gestiegen ist und auf die die Personenbeschreibung passte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst: Albert Lehmann, Lars Eschmann

Pressestelle: Frank Frenser



Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell