Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Erfolgreiche Übung von Stadtwerken und Feuerwehr Bonn

Bonn (ots)

Bonn 10.07.2020 00:00-04:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte die Feuerwehr Bonn gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn insgesamt drei Einsatzübungen durch. Beteiligt waren rund 100 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr von den Feuerwachen 1,2 und 3 sowie den Löscheinheiten Dransdorf, Beuel, Geislar, Bad Godesberg, Lannesdorf, Duisdorf und Lengsdorf und rund 20 Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn.

Das Übungsszenario war jeweils ein Feuer in einer Stadtbahn auf freier Strecke in Tannenbusch sowie in den U-Bahn Röhren am Bundeskanzlerplatz und an der Stadthalle Bad Godesberg.

Unter realistischen Bedingungen wurde von Seiten der Stadtwerke die Verfahrensweisen von der Notrufmeldung bis zur Evakuierung der Fahrgäste geprobt, die Feuerwehr schloss sich mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung sowie der finalen Entrauchung der Stadtbahnanlage an. Hierbei kamen neben bewährten Einsatzplänen und Checklisten auch der neue Großlüfter der Feuerwehr zum Einsatz.

Die Übungen wurden erfolgreich abgeschlossen und brachten wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Ereignisse auf den Stadtbahnanlagen.

