Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unbekannter Täter durchsuchte Pkw

Hilter (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03 Uhr, kehrte ein 21-Jähriger zu seiner Wohnanschrift in der Neulandstraße zurück. Als er mit dem Fahrrad auf den Hof fuhr, bemerkte er eine Person im Pkw seiner Mutter. Weil der junge Mann in der Dunkelheit seine Mutter im Fahrzeug vermutete, öffnete er die Beifahrertür. Dort saß allerdings ein Fremder, teilweise mit einem hochgezogenen Halstuch maskiert. Der Mann hatte offenbar in dem unverschlossen abgestellten Pkw nach Wertsachen gesucht. Mit dem 21-Jährigen konfrontiert, flüchtete der Mann ohne Beute.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- osteuropäische Erscheinung

- ca. 32 Jahre alt

- ca.185-190 cm groß

- kräftige Statur

- dunkle Wollmütze

- dunkle Augenbrauen

- keine Brille

- lila Halstuch mit unbekanntem Muster

- dunkelgraue Jacke, hüftlang mit vielen Taschen (Art Funktionsjacke)

- eventuell eine Trainingshose

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die beschriebene Person kennen. Weiterhin wird ein älterer Herr mit weißen Haaren gesucht, der mit seinem silbernen Kleinwagen zur Tatzeit auf dem Amtsweg an der Einmündung zur Neulandstraße hielt. Seine Innenraumbeleuchtung war eingeschaltet. Die Polizei nimmt Hinweise unter 05421/921390 und 05401/879500 entgegen.

