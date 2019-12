Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung Medienvertreter: Polizei mit Elektro-Quad im Einsatz - Pilotprojekt der Polizeidirektion Osnabrück auf Juist startet

Osnabrück/Norddeich (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18. Dezember findet die Übergabe eines vollelektronisch angetriebenen Quads in der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund statt. Das neue Einsatzfahrzeug ist mit seinem reinen Elektroantrieb in Niedersachsen das erste seiner Art und wird auf der Insel Juist im Einsatz- und Streifendienst für eine einjährige Projektphase eingesetzt.

Das E-Quad wird am

Mittwoch, den 18. Dezember, um 14:30 Uhr, Fähranleger Terminal Juist Hafenstraße 1 26506 Norden-Norddeich

offiziell an den Leiter des Polizeikommissariats Norden Ingo Brickwedde übergeben. Die Übergabe nimmt die Leiterin des Dezernats 14 der Polizeidirektion Osnabrück Maren Lie-ning-Ewert vor. Im Anschluss an ein Pressegespräch können Foto- und Videoaufnahmen gefertigt werden.

Über Ihre Teilnahme und Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

Kontakt am Veranstaltungstag: Marco Ellermann Polizeidirektion Osnabrück, Dezernat 01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Tel.: 0541/327-1024, Mobil: 0171/4157949 Email: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

