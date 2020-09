Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Mazda CX-5

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag ist in der Eichenallee ein rotmetallicfarbener Mazda CX-5 Diesel gestohlen worden. Das etwa 5 Jahre alte Auto stand am Fahrbahnrand in Nähe der Einmündung zur Straße An der Katharinenburg und wird von den Tätern möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen OS-H 2553 benutzt. Hinweise zum Verbleib des SUV nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell