Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bottenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 13.06.2020 gegen 00:50 Uhr kam es in der Vinninger Straße in Bottenbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 32-Jähriger Mann mit seinem PKW die Vinninger Straße in Bottenbach. Circa in Höhe der Hausnummer 25 fuhr er schließlich auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW hinten auf, wodurch beide PKW stark beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt ca. 25000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 32-Jährigen Mann feststellen, dass dieser mit 1,39 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann musste die Beamten schließlich mit auf die Polizei begleiten. Dort wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |pips

