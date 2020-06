Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rodalben (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 51-Jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die Waldstraße in Rodalben. Auf der abschüssigen Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte hierbei, wodurch er sich leicht verletzte. Vor Ort konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 51-Jährige mit 1,7 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

