Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Höhfröschen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Pkw's und zwei Motorräder die zum Parken abgestellt waren. Die vier Fahrzeuge standen allesamt in der Hofeinfahrt des Geschädigten und wurden durch Schläge mit einem harten Gegenstand eingedellt. Wer etwas zum Tathergang angeben kann, sollte sich mit der Polizei in Verbindung setzen. /piwfb

