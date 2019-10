POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am 25.10.2019 gegen 21.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Gonbacher Straße in Münchweiler abgestellten Ford-Fiesta. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fiesta entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0

