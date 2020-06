POL-PDPS: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Polizeidirektion Pirmasens

Am Freitagmittag befuhr ein Fahrradfahrer die K19 aus Richtung Herschberg kom-mend, in Richtung Wallhalben. Auf der abschüssigen und kurvenreichen Strecke stürzte der Radfahrer in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung. Offenbar hatte der Mann seine Geschwindigkeit unterschätzt, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behan-delt werden mussten. /piwfb

