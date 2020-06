Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 2 Fälle von Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Pirmasens (ots)

Zunächst wurde gestern ein Pkw gegen 20:00 Uhr am P-Town-Kreisel auf der Husterhöhe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Wagen war besetzt mit 5 Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Bei der Kontrolle war Cannabis-Geruch wahrnehmbar. Im Auto wurden schließlich mehrere Tütchen mit geringen Mengen von Cannabis-Produkten aufgefunden und sichergestellt. Keiner der Insassen machte hierzu Angaben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte bei der 18jährigen Fahrerin aus Kaiserslautern positiv auf THC. Weiterhin wurde gegen 00:45 Uhr ein roter Opel in der Rodalber Straße kontrolliert. Die 27jährige Fahrerin aus einem benachbarten Landkreis versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, indem sie hinter dem Streifenwagen wendete, hielt aber nach kurzer Verfolgung dann doch an. In dem Pkw befanden sich noch ein 40jähriger Mann aus Pirmasens und ein 35jähriger Mann aus der Vorderpfalz. Da sie sich auffällig verhielten, wurde das Auto durchsucht, wobei ein Tütchen mit Cannabis und ein weiteres mit einer braunen Paste aufgefunden wurden. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin wies 0,00 Promille aus. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagiert positiv auf Amphetamin, Metamphetamin, Kokain und THC. Den Fahrerinnen wurden jeweils Blutproben entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden gegen alle Beteiligten eingeleitet. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell