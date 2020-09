Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Fürstenau (ots)

Unbekannte trieben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in Fürstenau ihr Unwesen und stahlen aus zwei Transportern Werkzeuge. Vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Bramberg", kurz hinter der Straße "Zum Lienstück", machten sich der oder die Täter zwischen 22 und 05.20 Uhr an einem Kleintransporter des Herstellers Nissan zu schaffen und entwendeten aus dem Laderaum Werkzeuge der Marke Makita. In der von-Stauffenberg-Straße, zwischen dem Wegemühlenweg und der Geschwister-Scholl-Straße, geriet zwischen 16 und 05.55 Uhr ein Nissan ins Visier der Unbekannten. Aus dem Kleintransporter stahlen die Diebe ebenfalls Werkzeuge. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05431/961480 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell