Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - E-Bike-Fahrer beschädigt parkendes Fahrzeug und flüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

Zwei Unbekannte befuhren am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.50 Uhr, mit E-Bikes die Straße "Obere Findelstätte" in Richtung Hagen a.T.W. In Höhe der Hausnummer 43, zwischen der Straße "Am Findling", prallte einer der jungen Männer mit seinem Fahrradlenker gegen einen weißen VW Transporter und stürzte. Anschließend setzten die E-Bike-Fahrer ihren Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Der Unfallverursacher war ca. 16 bis 18 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit einem hellblauen E-Bike (möglicherweise Mountainbike) unterwegs. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

