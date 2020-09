Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer und flüchtet

Osnabrück (ots)

In Höhe der Eisenbahnschienen in der Elbestraße, kurz vor der Brückenstraße, kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Ein Lkw-Fahrer überholte gegen 14.05 Uhr einen 17-jährigen Radfahrer, ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Jacke des Jugendlichen blieb an einem Seitenteil des Lkw hängen, woraufhin der 17-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unbekannte fuhr weiter, bog an der Brückenstraße nach rechts ab und setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Lkw soll es sich um ein beige-braunes Fahrzeug mit grünen Kanten gehandelt haben. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

