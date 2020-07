Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeuge vertreibt Einbrecher - Täterbeschreibung liegt vor

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige tätigten am Montag gegen 12:30 Uhr einen Einbruchsversuch in der Schenkenburgstraße in Beiertheim-Bulach. Den Männern gelang es, sich Zutritt auf das Firmengelände zu verschaffen. Ein Zeuge störte sie jedoch bei ihrem Vorhaben, so dass sie ohne Diebesgut und ohne in das Gebäudeinnere zu gelangen die Flucht ergriffen.

Offenbar gingen die beiden Tatverdächtigen arbeitsteilig vor. Einer der beiden Männer stand Schmiere vor dem Firmenanwesen. Der zweite Tatverdächtige brach ein Zaunelement auf und befand sich beim Eintreffen des Zeugen bereits auf dem Grundstück. Beide Männer flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten. Dieser konnte eine Personenbeschreibung der beiden Männer abgeben.

Schmiere Stehender: - Etwa 40 bis 50 Jahre alt - Rund 170 cm groß - Rote verwaschene Haare und trug einen Mittelscheitel - Brillenträger - Trug zum Tatzeitpunkt ein Shirt in den Farben Pink / Rot - Russisches Erscheinungsbild

Zaunmonteur: - Etwa 30 bis 40 Jahre alt - Rund 180 cm groß - Sehr kurze graublonde Haare - Trug einen 3-Tage-Bart und auf dem linken Oberarm oder der linken Brust ein verblasstes, leicht buntes Tattoo - Hatte eine schwarze Leggins an und ein schwarzes Muskelshirt über der linken Schulter hängen. - Russisches oder deutsches Erscheinungsbild

Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

