Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (323/2020) Mit vermutlich über 2 Promille hinterm Steuer - Autofahrer rammt Blumenkübel und beschädigt geparkten Mazda

Göttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Tanzwerder Sonntag, 30. August 2020, gegen 16.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Mit vermutlich über 2 Promille Alkohol im Blut hat sich am Sonntagnachmittag (30.08.2020) gegen 16.50 Uhr ein 74 Jahre alter Mann ans Steuer seines Audi A6 gesetzt.

Ersten Ermittlungen zufolge rammte der 74-Jährige bei einem Ausparkversuch in der Straße Tanzwerder einen Blumenkübel, welcher durch den Anstoß umfiel und gegen die linke vordere Felge eines nebenan geparkten Mazdas stieß. Laut Zeugenangaben sei der Audi-Fahrer nach dem Zwischenfall zwar kurz ausgestiegen, habe aber seine Fahrt danach scheinbar unbeeindruckt fortgesetzt. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei, welche sich auf die Suche nach dem 74-Jährigen Unfallverursacher machte. Dieser konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden - allerdings stellten die Beamten auch starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest.

Nachdem der durchgeführte Alcotest einen Wert von 2,47 Promille ergab, musste der Mann zur Blutentnahme mit ins Klinikum. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell