Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (320/2020) Sechs Taten seit 9. August - Unbekannte beschädigen immer wieder geparkte Autos im Wiershäuser Weg in Hann. Münden, Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wiershäuser Weg Zwischen dem 9. und 26. August 2020

HANN. MÜNDEN (jk) - Eine Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos beschäftigt derzeit das Polizeikommissariat von Hann. Münden (Landkreis Göttingen). Insgesamt sechs Taten wurden den dortigen Ermittlern bislang angezeigt. Alle beschädigten Fahrzeuge waren am Wiershäuser Weg zwischen den Einmündungen "Querenburg" und "Eichendorffstraße" abgestellt. Zumeist ordnungsgemäß am Straßenrand aber auch auf einem Privatgrundstück. Hier zerkratzten die Täter die Lackierungen mit einem unbekannten Gegenstand. Das Motiv ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05541/9510 entgegengenommen.

