Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Nachtrag: Schwerer Unfall an Bahnübergang

Bersenbrück (ots)

Der 24-jährige Autofahrer, der am Samstagnachmittag bei einem Unfall am Bahnübergang in der Bramscher Straße lebensgefährlich verletzt wurde, ist nunmehr außer Lebensgefahr.

