Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei nahm am Freitagmorgen, 21. August, gegen 8.20 Uhr, bei einer Kontrolle an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen zwei Frauen (22,27) fest. Gegen die 27-Jährige Gelsenkirchenerin lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Taschendiebstahls vor. Sie musste die Beamten zur Wache begleiten und sitzt jetzt im Polizeigewahrsam. Gegen die 22-jährige Gelsenkirchenerin bestand ein Vorführbefehl des Amtsgerichts Gelsenkirchen. Die Polizisten brachten sie ins Gerichtsgebäude.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell