Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 29-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 29-jähriger VW-Fahrer erlitt am Donnertagmorgen, 20. August, bei einem Alleinunfall auf der Oststraße in der Resser Mark tödliche Verletzungen. Der Gelsenkirchener kam mit seinem Golf gegen 9.10 Uhr unweit der Burgsteinfurter Straße von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Mast und fuhr anschließend gegen einen Baum. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter unterstützte die Polizei bei der Unfallrekonstruktion. Für deren Dauer war die Oststraße bis 14 Uhr voll gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab. Die Ermittlungen dauern an.

