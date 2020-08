Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schaufensterscheibe eingeschlagen - vorläufige Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen, 20. August 2020, einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte gegen 22.40 Uhr versucht, die Scheibe eines Geschäfts an der Bahnhofstraße mit einem Stein einzuwerfen. Als dies misslang, flüchtete der Gelsenkirchener zunächst, wurde jedoch von Polizeibeamten in Tatortnähe angetroffen. Da kurz zuvor die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an derselben Straße auf identische Weise eingeschlagen und durchwühlt worden war, wobei sich der Täter verletzte, nahmen die Einsatzkräfte den 24-Jährigen vorläufig fest.

