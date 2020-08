Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Verkehrsunfall war Blutprobe fällig

Gelsenkirchen (ots)

Eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste ein 26-jähriger Ford-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen, 20. August, auf der Magdeburger Straße in Schalke. Der Mann aus Gelsenkirchen kam dort gegen 1.15 Uhr von der Fahrbahn ab und beschädigte einen abgestellten VW. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers. Er führte einen positiven Alkoholtest durch und musste die Beamten zur Wache begleiten. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell