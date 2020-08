Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein offenbar berauschter 14-Jähriger lieferte sich am frühen Donnerstagmorgen, 20. August, eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Dabei nutzte er das Auto der Mutter eines Freundes. Jetzt erwartet den Jugendlichen ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte. Gegen 2.10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Polsumer Straße in Hassel ein Chevrolet mit RE-Kennzeichen auf. Im Fahrzeug saßen augenscheinlich zwei Jugendliche. Die Beamten wollten das Auto anhalten und kontrollieren. Der Chevrolet-Fahrer missachtete jedoch die Anhalte-Zeichen der Polizei und gab Gas. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts, missachtete mehrere rote Ampeln und andere Verkehrsregeln. Unbeteiligte wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gefährdet. Kurze Zeit später wurde der Verkehrssünder auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Berliner Brücke gestoppt. Der 14-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer mussten die Beamten zur Wache begleiten. Hier war für den augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Jüngeren eine Blutprobe fällig. Beide Jugendlichen aus Herten wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Hierbei kam auch raus, dass sich der 16-Jährige den Autoschlüssel für den Chevrolet ohne Wissen seiner Mutter angeeignet hatte.

