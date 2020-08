POL-GE: Nach Beleidigung und Widerstand in Bismarck ins Polizeigewahrsam

Polizei Gelsenkirchen

Ein 33 Jahre alter Gelsenkirchener ist am Mittwoch, 19. August 2020, im Polizeigewahrsam gelandet, nachdem er einen Polizeibeamten leicht verletzt hat. Der 33- Jährige randalierte um 23.55 Uhr vor einer Tankstelle auf der Bickernstraße. Er hatte kurz zuvor eine Frau beleidigt und angespuckt und pöbelte nun lautstark Passanten an. Der Gelsenkirchener war augenscheinlich berauscht, er fuchtelte mit einer Bierflasche herum und weigerte sich zunächst, diese abzustellen. Er hob die Fäuste, drohte den Polizisten und beleidigte sie lautstark aufs Übelste. Die Beamten nahmen den Gelsenkirchener zu Verhinderung weiterer Straftaten und zur Gemütsberuhigung in Gewahrsam. Damit war der Gelsenkirchener nicht einverstanden, er wehrte sich, trat nach den Polizisten und versuchte sie anzuspucken. Dabei verletzte er einen Polizeibeamten leicht, der jedoch dienstfähig verblieb. Ein Arzt entnahm dem 33-Jährigen eine Blutprobe. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

