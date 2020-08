Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitag, 14. August 2020, gegen 11.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden auf der Ressestraße in Buer. Ein Briefzusteller verließ dort ein Haus und stieß leicht mit einem Radfahrer zusammen, der den Gehweg befuhr. Beide Unfallbeteiligten trennten sich zunächst einvernehmlich von der Unfallstelle ohne die Polizei zu benachrichtigen. Im Nachhinein stellte der Briefzusteller fest, dass er leichte Verletzungen davongetragen hatte. Der beteiligte Radfahrer war zur Ereigniszeit mit einer kurzen, blauen Sporthose und einem grünen T-Shirt bekleidet. Unterwegs war der Radfahrer mit einem orange-schwarzen Mountainbike. Die Polizei bittet den Radfahrer und mögliche Zeugen sich mit der Polizei unter den Rufnummern 0209/365-6252 oder 6241 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle) in Verbindung zu setzen.

