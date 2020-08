Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet Fahrt ohne Führerschein und unter Drogen in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Als Polizisten am 18. August 2020 in Schalke an der Kreuzung Gewerkenstraße/ Tannenbergstraße einen schwarzen Mercedes kontrollieren wollten, versuchte der 33-jährige Gelsenkirchener am Steuer des Wagens sich der Kontrolle zu entziehen und gab Gas. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über innerstädtische Straßen in Schalke, bis er schließlich in die Straße "Aufm Wasserkamp" einbog. Nach einer Vollbremsung in der Sackgasse verließ der Gelsenkirchener den Wagen und setzte seine Flucht vor der Polizei zu Fuß fort. Die Polizisten stellten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. Der 33-Jährige ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Kennzeichen des Mercedes waren zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten stellten den Wagen und die Kennzeichen sicher. Der Gelsenkirchener konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

