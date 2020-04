Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Gewiefter Trickbetrüger gibt sich als Mitarbeiter des Finanzamts und Gerichtsvollstrecker des Amtsgerichts Mülheim aus - Polizei rät: Bleiben Sie misstrauisch!

Essen (ots)

45468 MH.-Stadtgebiete: Vermutlich ein und derselbe Trickbetrüger hat sich am gestrigen Mittwoch (8. April) wiederholt telefonisch an mehrere Mülheimerinnen gewandt und mit einfallsreichen Maschen Zahlung von Gelbeträgen verlangt. Die Anrufe ereigneten sich zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr und betrafen mindestens fünf Mülheimerinnen (zwischen 55 und 85 Jahre alt) aus den Stadtteilen Speldorf, Saarn, Heißen und Broich. Mögliche weitere Anrufe in nichtgenannten Stadtteilen können aber nicht ausgeschlossen werden. Der in allen bekannt gewordenen Strafanzeigen erwähnte Mann gab sich entweder als Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts oder als Mitarbeiter des Finanzamts aus. Er wird zwischen 35-50 Jahre alt geschätzt und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Im Gespräch teilte er den Anruferinnen mit, dass ihr Konto gesperrt sei und die Sperrung erst durch die Zahlung von mehreren Hundert Euro wieder aufgehoben werden könnte. In allen Fällen scheiterte der Trickbetrüger mit seiner Geschichte, sodass es zu keinem Vermögensschaden gekommen ist. Gleichwohl rät die Polizei weiterhin zur besonderen Vorsicht. Bleiben Sie misstrauisch und melden Sie sich bei der Polizei, sollten Sie den Verdacht eines Trickbetrugs wittern. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell