Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Widerstand bei Personenkontrolle in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben einen 33-Jährigen Mann am Montag, 17. August 2020, an der Hohenzollernstraße vorläufig festgenommen. Zuvor hatte er einen Polizisten angegriffen. Die Beamten führten Kontrollen im Bulmker Park durch und sprachen den 33-Jährigen gegen 19.45 Uhr an, der dort in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs war. Der 33-Jährige reagierte hektisch auf die Ansprache der Polizisten und versuchte, einem der Beamten einen Faustschlag zu versetzen. Der Schlag konnte abgewehrt werden. Die Polizisten brachten den 33-Jährigen zu Boden und legten ihm Handfesseln an, während sich dessen Begleiter unerkannt von der Örtlichkeit entfernte. Der Angreifer hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde vorläufig festgenommen. Er führte Betäubungsmittel mit, diese stellten die Polizeibeamten sicher. Ein Arzt entnahm dem 33-Jährigen Blutproben. Er musste eine Sicherheitsleistung erbringen und konnte anschließend die Wache verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren

