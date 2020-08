Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht nach Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht zwei bislang unbekannte Männer, die am Freitag, 14. August 2020, in Bulmke-Hüllen auf einen Busfahrer eingeschlagen haben. Das Duo wartete gegen 13.35 Uhr an der Haltestelle "Sellmannshof" und versuchte durch die vordere Tür den Bus zu betreten. Als dieses nicht gelang, ging einer der Männer um den Bus herum zur Fahrerseite und schlug durch die geöffnete Seitenscheibe auf den 37-jährigen Busfahrer ein. Der zweite Mann gelangte durch den hinteren Eingang in den Bus, überwand die pandemiebedingten Absperrungen im Inneren des Busses und schlug ebenfalls auf den Busfahrer ein. Die beiden Schläger flüchteten anschließend gemeinsam in unbekannte Richtung. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Flüchtigen sind circa 22 bis 25 Jahre alt, schlank und hatten schwarze, kurze, leicht gelockte Haare. Einer ist circa 1,85 Meter groß, trug ein hellblaues Polohemd und schwarze Schuhe. Sein Komplize trug Shorts in Camouflage, eine schwarze Stoffmaske und schwarze Schuhe der Marke "Adidas" mit weißen Streifen. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder - 8240 (Kriminalwache).

