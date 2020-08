Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fünf Autos bei Unfall in Ückendorf beschädigt - Verursacher ist flüchtig

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen, 19. August 2020, in Ückendorf sind fünf Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt worden. Zwei Autos brannten aus und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen ist gegen 4 Uhr ein dunkler Kombi auf der Leithestraße zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wodurch drei parkende Autos beschädigt wurden. Anschließend schleuderte das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kam nach dem Zusammenprall mit einem weiteren Auto zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuge gerieten in Brand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell