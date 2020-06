Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Wohnhausbrand in Bockhorn (Bild) - nach polizeilichen Ermittlungen wird ein technischer Defekt am Fahrzeug vermutet - hohe Brandlast hat viele Spuren vernichtet

Bockhorn (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Dienstagmorgen, 02.06.2020, zu einem Brand in der Richtmoorstraße in Bredehorn. Dortige Bewohner stellten in den Morgenstunden den Brand im Bereich des Carports fest. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits drei der dort abgestellten Pkw in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über, so dass der Dachstuhl ebenfalls in Brand geriet. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie des brandbetroffenen Hauses konnten unverletzt das Wohnhaus verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grabstede, Bockhorn und Varel waren mit rund 60 Einsatzkräften und sieben Löschfahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Die polizeilichen Brandursachenermittlungen ergaben, dass der Brand durch den technischen Defekt eines im Carport stehenden Pkw ausgelöst worden sein könnte. "Durch die hohe Brandlast und der damit zusammenhängenden Spurenvernichtung kann eine eindeutige Brandursache jedoch nicht benannt werden" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Für die Untersuchung wurde ebenfalls ein Gutachter hinzugezogen.

