Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Schrottverwertungsbetrieb im Wangerland - große Menge Altmetall entwendet - Abtransport könnte aufgefallen sein - Zeugen gesucht

Wangerland (ots)

In der Zeit vom 11.06., 20:30 Uhr bis zum 12.06.2020, 07:00 Uhr, wurde in einen Schrottverwertungsbetrieb im Gewerbegebiet Berghamm eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter kniffen den Grundstückszaun durch und hebelten am Gebäude ein Fenster auf. Aus der Halle wurden 450 kg abisoliertes Kupferkabel, drei Maurerkübel mit Messingschrott sowie 80-100 alte Katalysatoren und eine Elektrosäge entwendet. Die Täter dürften einen Transporter benutzt haben, um die große Menge Altmetall zu entwenden, so dass Personen bzw. ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sein könnten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04461/92110.

