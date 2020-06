Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfall in Bockhorn - jugendliche Mofa-Fahrerin verlor beim Bremsen die Kontrolle - Feuerwehr musste Fahrbahn reinigen

Bockhorn (ots)

Am Donnerstagabend, 11.06.2020, befuhr eine Jugendliche gegen 21:45 Uhr die Steinhauser Straße in Bockhorn. Bei einem Bremsmanöver verlor die aus Bockhorn kommende 16-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie in der Folge stürzte und sich leicht verletzte. Das Mofa wurde beschädigt und die Freiwillige Feuerwehr aus Bockhorn musste die durch Benzin verunreinigte Fahrbahn säubern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell