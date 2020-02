POL-DN: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Polizei Düren

Leicht verletzt wurde am Donnerstagmorgen ein Fahrradfahrer, als er vor einem geradeausfahrenden Pkw nach links abbog.

Gegen 06:50 Uhr befuhr der Radfahrer, ein 42-Jähriger aus Düren, die Elberfelder Straße in Richtung Aachener Straße. An der dortigen Kreuzung wollte er bei Grün nach links auf die Aachener Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit war eine 53-jährige Dürenerin auf der Rurstraße in Gegenrichtung unterwegs. Sie wollte geradeaus in Richtung Elberfelder Straße fahren. Ohne auf den Gegenverkehr zu achten, bog der Fahrradfahrer nach links ab. Trotz Bremsmanöver der Autofahrerin konnte diese einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Aachener Straße stadteinwärts gesperrt und der Verkehr über die Valencienner Straße abgeleitet.

