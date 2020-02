Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Birgel und Hoven

Düren (ots)

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser nahm die Kriminalpolizei auf. In beiden Fällen gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten.

Zwischen Sonntag (23.02.2020), 16:30 Uhr, und Dienstag, (25.02.2020), 18:20 Uhr, schlugen Unbekannte mit einem Pflasterstein ein Loch in die Verglasung der Terrassentür eines Hauses in der Straße "Wechselsaat" in Hoven. Durch das entstandene Loch konnte nach Hindurchgreifen der Türgriff umgelegt und so die Tür geöffnet werden. Im Inneren wurden zwei Räume durchwühlt. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Ein Einfamilienhaus im Münsterweg in Birgel geriet zwischen Samstag (22.02.2020), 17:00 Uhr, und Mittwoch (26.02.2020), 13:00 Uhr, in den Fokus von Einbrechern. Auch hier wurde ein Loch in eine Fensterschreibe an der Rückseite des Hauses geschlagen und so der Fenstergriff umgelegt. Mehrere Räume wurden nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Auch hier war es zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht möglich, Angaben zu gestohlenen Sachen zu machen.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

