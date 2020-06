Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Zetel - Täter entwendeten Werkzeuge - Polizei bittet um Hinweise

Zetel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 11.06.2020, drangen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Unternehmens im Gewerbegebiet in Collstede. Aus dem Inneren wurden zahlreiche Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen unter der Rufnummer 04451/923-0.

