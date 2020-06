Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrssicherheitsarbeit in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland - Autotuning im Visier der Beamten - hohe Geräuschkulisse am Südstrand fiel auf

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Mittwochabend, 10.06.2020, führte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:15 Uhr in der Straße Südstrand (im Wendekreis) eine Verkehrskontrolle durch. Das Fahrzeug, ein Pkw Audi war den Beamten durch das deutlich überhöhte Abgasgeräusch aufgefallen. Die Streifenwagenbesatzung befand sich in dem Bereich, da sich zuvor Anwohner über Fahrzeugführer beschwert hatten, die offensichtlich immer wieder unnötigerweise den Motor hätten aufheulen lassen. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle aufgefallenen Geräuschkulisse und der nicht originalen sowie nicht eingetragenen Abgasanlage, wurde der zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz befindliche 27-jährige Fahrzeugeigentümer gebeten, den Beamten zur Polizeidienststelle zu folgen, um dort einen dB-Test durchführen zu können. Bei dieser Messung wurde eine deutliche Überschreitung des erlaubten Wertes, sowie bauliche Veränderungen am Fahrzeug festgestellt, so dass der Pkw für die Folgemaßnahmen zu einem Betriebshof abgeschleppt wurde. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. "Zur Feststellung möglicher Verstöße in Verbindung mit dem umfangreichen Thema des Tunens von Fahrzeugen, bedarf es besonderer Kenntnisse" erklärt Tim Bachem, Leiter der Verfügungseinheit. Aus diesem Grunde hatte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland erst im letzten Frühjahr eigenes Personal beschult. "Veränderungen an der gesetzlich vorgeschriebenen Bauart eines ein- oder mehrspurigen Kraftfahrzeuges führen neben einem möglichen Erlöschen der Betriebserlaubnis häufig zu einer Verschlechterung der Fahreigenschaften" erläutert Bachem die negative Beeinflussung der Verkehrssicherheit. "Wir stellen bei unseren Kontrollen immer wieder fest, dass Angehörige der Zielgruppe "Junge Fahrer" überproportional häufig ihre Kraftfahrzeuge tunen und diese dann im öffentlichem Straßenverkehr führen." Insbesondere die Veränderungen an den Abgasanlagen der Fahrzeuge führt im öffentlichen Verkehrsraum zu einer nicht unerheblichen Belästigung anderer Verkehrsteilnehmer. "Dies kann im schlimmsten Fall zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer führen" so Bachem. Diese getunten Fahrzeuge werden dann oftmals mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet geführt, teilweise liefern sich die Fahrerinnen bzw. Fahrer m öffentlichen Verkehrsarm sogenannte Beschleunigungsrennen: "Man will feststellen, wer schneller mit seinem Fahrzeug fahren kann". Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland erhält immer wieder diverse Hinweise aus der Bevölkerung und kündigt an, auch in diesem Jahr die Kontrollen wieder zu forcieren!"

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell